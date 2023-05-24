Kahramanmaraş'ta toprağa gömülü roketatar ele geçirildi

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü roketatar bulundu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman ve Kahramanmaraş il jandarma komutanlığı ekipleri, Çağlayancerit ilçesi kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, kayalık alanda, toprağa gömülü vaziyette roketatar ile başka deliller ele geçirdi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, diğerleri ise imha edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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