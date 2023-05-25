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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KKTC Başbakanı Üstel, Adıyaman'da konuştu:

AA

KKTC Başbakanı Üstel, Adıyaman'da konuştu:

ADIYAMAN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'de hayatını kaybeden sporcularının hukuk sürecini hızlandırmak istediklerini belirterek, "Otelde kaybettiğimiz çocuklarımızın sorumlularının hukuk davasının bir neticeye gidene kadar takipçisi olacağımız için bugün arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik." dedi.

Beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Üstel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 49 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Depremde 50 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini, KKTC'den kente gelen sporcuların yarışmayı iyi bir dereceyle bitirdikten sonra kaldıkları otelde depreme yakalandığını dile getiren Üstel, dava sürecini yakından takip ettiklerini belirtti.

Üstel, şöyle konuştu:

"Acımız büyük, Türkiye Cumhuriyeti'nin acısı büyük, ortak acılarımız var. Bu otelde kaybettiğimiz çocuklarımızın soruşturması için bugün 2. kez Adıyaman'a geliyoruz. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren KKTC hükümeti ve Cumhuriyet Meclisimiz olarak süratli bir şekilde Adıyaman'daki çocuklarımızın kaldıkları otele arama kurtarma ekiplerini hemen özel bir uçakla buraya gönderdik. İlk günden yapılan arama, kurtarma çalışmalarıyla birlikte çocuklarımızın cansız bedenlerini buradan aldıktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne götürüp onları sonsuz yolculuğuna uğurladık."

Dava sürecinin hızlı bir şekilde neticelenmesini istediklerini ifade eden Üstel, beraberindeki heyetle birlikte başsavcılığa gideceklerini, arama kurtarma çalışmalarında görülen, yaşananları savcılıkta ifade edeceklerini kaydetti.

Üstel, "İsias Otel'deki davanın sürekli bir şekilde neticelenmesi için gerekli çalışmaları hızlandırmak istiyorum. Otelde kaybettiğimiz çocuklarımızın sorumlularının hukuk davasının bir neticeye gidene kadar takipçisi olacağımız için bugün arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. Tekrardan hem davanın gidişatını hem de bizim arkadaşlarımızın tekrardan ifadelerini vermeleriyle birlikte bu davanın seyrinin ne olduğunu, ne olacağını yakından takip etmek için bugün heyetimizle birlikte buraya geldik." diye konuştu.

Adıyaman'a koordinatör olarak görevlendirilen merkez valisi Ali Mantı ise KKTC Başbakanı Üstel'in dava sürecini ilk günden itibaren takip ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kıbrıslı güzel kardeşlerimiz, sporcularımız da hakkın rahmetine kavuştu. Başbakanımız konuyu ilk günden itibaren takip ediyor, heyetiyle beraber. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da yetkililerimizin de
bu konudaki hassasiyetleri ilk günden beri devam ediyor. Ülkemiz bu felaketin altında da inşallah en güzel şekilde kalkacak."

Heyet daha sonra İsias Otel'in enkaz alanında incelemelerde bulundu, daha sonra Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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