Hasta ve engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman İl Seçim Kurulu görevlileri, Bahçelievler ve İmamağa mahallelerinde ikamet eden ve hastalığı ya da engeli nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen vatandaşların evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlileri, getirdikleri taşınabilir kabini, Erdil çifti ile Sümeyye Şahin'in evlerine götürerek oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

18 yaşındaki Sümeyye Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Rahatsızlığı dolayısıyla oy kullanmaya gidemediğini belirten Şahin, evine kadar gelen görevlilere teşekkür etti.

90 yaşındaki Osman Erdil ise okula oy kullanmaya gidemediğini ifade ederek sandığı ayağına kadar getiren ekiplere teşekkür etti.

Adıyaman merkezde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 16 seçmenin, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanacağı öğrenildi.



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