Depremlerde zarar gören Karakuş Tümülüsü restorasyon sonrası ziyarete açıldı

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde zarar gören Karakuş Tümülüsü, restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.

Kahta ilçesindeki Karakuş Tümülüsü'nde yer alan 2 bin yıllık tokalaşma steli ve sütun, depremlerde zarar gördü.

Devrilen sütun ayağa kaldırılırken kırılan tokalaşma steli ise onarıldı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tümülüsün ziyarete açıldığını söyledi.

Turizm sezonunun başlamasıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını aktaran Alkan, "2 bin 43 yıl önce yapılan ve depremlerde devrilen sütunu 15 günlük restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ayağa kaldırdık. Adıyaman'da turizm sezonu açıldı. Herkesi bu eşsiz tarihe yolculuk etmeye bekliyoruz." diye konuştu.

Şırnak'tan bölgeyi ziyarete gelen Esher Karal, "Depremlerden tarihimiz de etkilendi ama burada sevindirici olan şey restorasyon çalışmalarının ardından tarih yeniden ayağa kaldırılmış. Çok beğendik." dedi.

Ziyaretçilerden Gizem Sakalar da Karakuş Tümülüsü'nü çok beğendiğini, restorasyon çalışmalarının son aşamalarını yerinde görmekten mutlu olduğunu dile getirdi.



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