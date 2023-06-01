Adıyaman'da sezonun ilk hububat hasadı yapıldı

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da hububat hasadı başladı.

​​​​​​​Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, AA muhabirine, ilçede arpa biçmeye başladıklarını söyledi.

Kentte deprem sonrası yaraların sarıldığını ifade eden Turanlı, "Bu yıl Adıyaman birçok büyük afet yaşadı. Deprem, sel ve akabinde dolunun yağması ile birlikte çiftçilerimiz zor günler geçirdi. Fakat bahar yağmurlarının zamanında ve yeteri kadar yağması da büyük bir önem arz ediyor. İlçemizde 300 bin dönümün üzerinde ekili arpa ve buğday tarlalarında en az 150 bin ton hububat beklentimiz var." dedi.

Çiftçilerden Adem Atıcı ise bahar yağışları sonrasında verimin iyi olduğunu, güzel bir hasat dönemi yaşadıklarını ifade etti.





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