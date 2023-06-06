Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.



Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.



Bu kapsamda ağır hasar aldığı belirlenen ve 1940 yılından bu yana hizmet veren binanın yıkımı ihale sürecinin ardından başladı.

Ekipler tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleri yardımıyla binanın yıkımı gerçekleştiriliyor.

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