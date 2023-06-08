Adıyaman'da "çevreme duyarlıyım değerlerime sahip çıkıyorum" projesi

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, "çevreme duyarlıyım değerlerime sahip çıkıyorum" projesi kapsamında gençler bisiklet turu düzenledi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahta Müftülüğü ve Kahta Gençlik Merkezinin Girne Ortaokulu Değerler Kulübü tarafından hayata geçirdiği proje ile çok sayıda genç, ilçe merkezinde pedal çevirerek bisiklet turu gerçekleştirdi.



Çevrenin önemine değinen Girne Ortaokulu Müdürü İbrahim Kökpınar, "Biz insanlar, çevremize faydalı olmalıyız, hayatı ve çevremizi yaşanabilir kılmak için mücadele vermeliyiz. Bu projedeki amacımız nefsimizin ve neslimizin ziyan olmaması için bizlere yüklenen manevi değerlere sahip çıkmaktır. İnsanın kıymetli bir varlık olduğunun farkına varıp çevresine, ailesine, milletine, değerlerine ve insanlığa faydalı olma bilincini aşılamaktır." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lüftü Başlı ise depremde en çok etkilenen iller arasında olan Adıyamanlı gençlere bir nebze moral vermek için bu projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.



Kahta Gençlik Merkezi gönüllüsü Şeymanur Yolcu, böyle bir çalışmanın içinde oldukları için çok mutlu olduklarını belirtti.





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