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Bakan Özhaseki, Adıyaman'daki koordinasyon toplantısına katıldı:

AA

Bakan Özhaseki, Adıyaman'daki koordinasyon toplantısına katıldı:

ADIYAMAN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki 319 bin civarındaki bağımsız birimi 1 yıl içinde teslim edeceklerini söyledi.

Bakan Özhaseki, Adıyaman Valiliğinde düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından yaptığı açıklamada, depremin ardından yapılan ve yürütülecek çalışmalarla ilgili görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Devlet olarak üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını anlatan Özhaseki, özellikle AK Parti'li belediyelerin depremin ilk gününden bu yana halen deprem bölgesindeki sıkıntıları gidermek için çalıştığını dile getirdi.

Deprem bölgesindeki kentlerin ayağa kaldırılması için çalışmaların hızla sürdüğünü anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bizler büyük bir milletiz. Böyle bir milletin altından kalkamayacağı hiçbir sıkıntı olamaz. Ama dünyada güçlü gözüken şu andaki devletlerden herhangi birisinin başına böyle bir afet gelse veya bunun yüzde 50'si, yüzde 25'i gelse altında kalırlardı ve çökerlerdi. Bunu herkes ifade ediyor. Muhataplarımız hep söylüyorlar. Şimdi yapılması icap edenler şunlar, 680 bin civarında konut var. 170 bin civarında da tüm Türkiye genelinde iş yeri, ahır, köy evi gibi tek katlı müstakil yapılacak yerler var. Bunları bir an önce yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vatandaşımıza söz verdiği gibi aynı şekilde bizler de talimat olarak alıp işe başladık. 319 bin civarında bağımsız birimi inşallah bir yıl içinde teslim edeceğiz. Bugün gezdiğimiz inşaat alanlarında da hızlı şekilde inşaatların yapılmakta olduğunu gördük, bundan da son derece mutlu olduk."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'a özel önem verdiğini anlatan Özhaseki, hiç kimsenin yapılacak işlerden yana endişe duymamasını istedi.

Özhaseki, "Deprem bölgelerinde bizim işimiz kolay kolay bitmeyecek. Ne zaman bitecek diye sorarsanız, sizler ne zaman ki ‘devletimizden Allah razı olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, idarecilerimizden Allah razı olsun, bizim eksiğimiz kalmadı, biz de hakkımızı helal ediyoruz’ deyinceye kadar biz burada çalışmaya devam edeceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın. Gecemiz gündüzümüz olmayacak. Saatimiz dakikamız olmayacak. İnşallah bu işler bitinceye kadar da gayret edeceğiz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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