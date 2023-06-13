Adıyaman'da elektrikli bisikletin çalınması güvenlik kamerasında

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki elektrikli bisikletin çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yeni Besni Mahallesi'nde ikamet eden Mahmut Naban, iş dönüşü elektrikli bisikletini kaldırıma park etti.

Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktığında bisikletinin yerinde olmadığı fark eden Naban, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hırsızlık ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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