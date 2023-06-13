Adıyaman'da tüfeğin kazaen ateş almasıyla 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişinin balkonda temizlediği av tüfeğinin kazara ateş almasıyla sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Fatih Mahallesi'nde oturan M.T. (36) evinin balkonunda kendisine ait av tüfeğini temizlerken, tüfek kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar, aynı sokakta oynayan 4 yaşındaki Z.E'nin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.



Küçük Z.E, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kahta Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralı çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Zanlı M.T. ise gözaltına alındı.

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