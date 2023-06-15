Mobil Fosil Bilim Müzesi Adıyaman’da ziyarete açıldı

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ADIYAMAN (AA) - Mobil Fosil Bilimi Gezici Müzesi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ziyarete açıldı.



Ordu'nun Kumru Kaymakamlığı, Kumru İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi ve doğa dernekleri tarafından oluşturulan Mobil Fosil Bilimi Gezici Müzesi, Gölbaşı Kaymakamlığı ile Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Özer Salik İlkokulu bahçesinde kapılarını ziyaretçilerine açtı.



Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi Coğrafya Öğretmeni Mustafa Sarıkaya, gazetecilere, müzeyi Adıyamanlı öğrencilerle buluşturmaktan çok mutlu olduklarını söyledi

Müzenin iki gün boyunca Gölbaşı'nda açık kalacağını aktaran Sarıkaya, "Mobil fosil bilimi müzemize destekleri için Kumru Kaymakamı Tanju Çanakçıoğlu'na, Kumru İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Evin'e , Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yakup Gök'e, ekip arkadaşlarıma, Gölbaşı kaymakamına ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne şahsım ve müzemiz adına teşekkür ederim." dedi.

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan ve Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, müzesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.





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