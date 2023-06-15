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Adıyaman'da 2 bin 500 prefabrik konutun yapımı tamamlandı

AA

Adıyaman'da 2 bin 500 prefabrik konutun yapımı tamamlandı

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Adıyaman'da yapımına başlanan 2 bin 500 prefabrik ev tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut işbirliğiyle Vartana Mahallesi'ndeki 325 dönüm alana prefabrik konutlar yapıldı.

Spor alanlarından kültür komplekslerine kadar birçok sosyal alanın planlandığı prefabrik kentte 12 bin depremzedenin barınması hedefleniyor.

Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, AA muhabirine, kentin en büyük prefabrik konut alanının tamamlandığını söyledi.

Bölgeye depremzede ailelerin alınmaya başlandığını aktaran Tığlı, şunları kaydetti:

"Prefabrik kentimizin A bölümünde 1300, B bölümünde de 1200 olmak üzere toplamda 2 bin 500 prefabrik konutumuz mevcuttur. Şu an itibarıyla bu alanımızda yaklaşık 7 bin 500 vatandaşımızı ağırlamaktayız. Bütün prefabriklerimizi bitirdik, vatandaşlarımızı almaya devam ediyoruz. Burada 12 bin civarında vatandaşımızı ağırlamış olacağız."

- Dayalı döşeli teslim ediliyor

Alan içerisinde birçok sosyal donatının olduğunu ifade eden Tığlı, konutların içerisinde ev eşyaları bulunduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Prefabrik kentimiz, içerisinde okulu, kütüphanesi, kreşi ve diğer sosyal alanlarıyla birlikte vatandaşlarımızın kullanımına hazırdır. İlerleyen dönemlerde halk eğitimle birlikte burada bir meslek edindirme kursu da planlamaktayız. Usta öğreticilerimizle birlikte vatandaşlarımıza mesleki anlamda da beceri kazandırmak için elimizden geleni yapmayı planlıyoruz. Bütün prefabriklerimizi tam donanımlı olarak vatandaşlarımıza teslim etmekteyiz. Prefabrik evlerin her birinde yatağından buzdolabına, klimasından halısına, çekyatına, dolabına kadar bütün unsurlarıyla birlikte teslim edip vatandaşlarımızın konforunu en üst seviyede tutmayı planlıyoruz."

Depremde evi ağır hasar gören ve prefabrik kente yerleştirilen Medine Aydoğan, "Devletimizden Allah razı olsun çok şükür bizi barındırdı, sahip çıktı. Burası çok güzel, içerisinde her şey var. Yemek ve temizlik ürünlerimize kadar veriyorlar." dedi.

Depremlerde evi yıkılan Müjgan Alkan da "Burası çok güzel, bize iyi bakıyorlar, içerisinde her şey düşünülmüş, devletimizden Allah razı olsun. Havalar ısındı klima ihtiyacımız var. Allah Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun, onu çok seviyoruz ve her daim onun yanındayız." diye konuştu.


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