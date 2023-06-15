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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da 314 ağır hasarlı bina yıkıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, AA muhabirine, "asrın felaketi"nde kentte 5 bin 953 binanın yıkıldığını, 20 bin binanın ağır hasar gördüğünü söyledi.

Ağır hasarlı binaların yıkımının süratle devam ettiğini dile getiren Tığlı, şöyle konuştu:

"14 farklı ihaleyle ağır hasarlı binalarımızın yıkım ihalesini yaptık. Bugün itibarıyla 314 ağır hasarlı binamızı yıktık. Ağır hasarlı binalarımızı yıkarken öncelikle güvenlik önlemlerini alıyoruz. Yıkılacak olan binamızı güvenlik şeridi içerisine alıyoruz. Sağlık koşullarına da çok dikkat ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklarına herhangi bir problem gelmemesi için binalar yıkılırken sulama yapılmakta. Dolayısıyla her türlü önlem alınarak ağır hasarlı binalarımızın yıkımını gerçekleştirmekteyiz."





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