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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyamanlı depremzede çocuklar "hayallerindeki yarını" resmetti

AA

Adıyamanlı depremzede çocuklar "hayallerindeki yarını" resmetti

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da hayata geçirilen "Hayalimdeki Yarınımı Resimliyorum" etkinliği kapsamında çocuklar resim çizdi.

Mirzaoğlu Holding tarafından Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda resim atölyesi gerçekleştirdi. Burada çocuklar hayallerini kağıtlara resmetti.

Etkinliğe katılan ressam İsmail Acar ise öğrencilerle resimler çizerek deneyimlerini paylaştı.

Holdingin yönetim kurulu başkanı Romel Ayyıldız, ilk andan itibaren depremzede vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Okulda yapılan etkinlikte çocukların mutlu olduğunu dile getiren Ayyıldız, "Deprem olduğu ilk andan bu yana dayanışma içindeydik. Tüm Türkiye tek yürek, devletimizle milletimizle bir olduk, beraber iyileşmeye çabalıyoruz. Yaralarımızı beraber saracağız. Hayalleri olmadan insanlar yaşayamaz, yarınlarını inşa edemez. Birçok insanın hayalleri etkilendi. En çok da çocuklar bu süreçten etkilendi. Dolayısıyla biz bu çalışma ile sanatla sanatın iyileştirici gücüyle minik kalplere, hayallerine dokunmak istedik. Kıymetli ressamımız İsmail Acar Beyefendi ile 'Hayalimdeki Yarınımı Resimliyorum' atölye çalışmasını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Ali Durmaz ise şirket yetkililerine teşekkür ederek, çocukların programda doyasıya eğlendiğini söyledi.

Ressam İsmail Acar da öğrencilerle bir arada olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "Sanatın şifalı bir tarafı var. Çocukları hayallerini resmetmeleri konusunda teşvik etmek, onların düşünmesini, hayal etmesini, farkındalık sağlamasını destekleyen önemli bir çalışmadır. Türk toplumu olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşarken hayatın acı ve tatlı yönleri de yaşantımıza eşlik edecek elbette." diye konuştu.

Daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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