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İzmir depreminde ikizlerini yitiren anne, Adıyamanlı çocuklar için oyun parkı kurdu

AA

İzmir depreminde ikizlerini yitiren anne, Adıyamanlı çocuklar için oyun parkı kurdu

ADIYAMAN (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir depreminde hayatını kaybeden 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün annesi Tülin Batmaz, çocukları adına kurduğu vakfın gönüllüleri ile benzer acıları yaşayan ve bayrama buruk giren Adıyamanlı miniklere üzüntülerini bir nebze unutacakları oyun parkı hediye etti.

Batmaz, 30 Ekim 2020 depreminde kaybettiği ikizlerinden ilham alarak başlattığı "İyilik İkizim" adlı proje kapsamında kurduğu Sayra&Çınar Vakfı ile çok sayıda çocuğa dokunmaya devam ediyor.

"Onlar gitti, ben kaldıysam bunun bir anlamı olmalı" düşüncesiyle başlattığı projelerini Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yoğunlaştıran Batmaz, bu bayramda da çocukların yanında olmak için harekete geçti.

Batmaz, "Bu bayram Adıyaman'da çocuk kalplere dokunuyoruz" çağrısıyla başlattığı kampanyada topladığı bağışlarla şehirdeki konteyner kente Adıyaman Belediyesinin desteğiyle çocuklarının adını taşıyan "Sayra&Çınar Oyun Parkı" yaptırdı.

Aralarında Sayra ve Çınar'ın okul arkadaşlarının da olduğu 16 gönüllüyle Adıyaman'a doğru yola çıkan Batmaz, önce ikizlerinin mezarlarını ziyaret etti. Batmaz ve gönüllüler, 1300 kilometrelik yolculuğun ardından ulaştıkları kentte çocuklarla buluştu, onlara oyuncak hediye etti.

- "Ne yapsak az, yetmeyecek"

Kurulan oyun parkında çocuklarla birlikte vakit geçiren Batmaz, AA muhabirine depremzedelerin acılarını çok derinden hissettiğini söyledi.

Bayramın gelişiyle buruk mutluluk yaşayan çocukları sevindirmek için bir oyun parkı kurmaya karar verdiklerini söyleyen Batmaz, Şahinbey Belediyesine bağlı konteyner kentte açtıkları parkta oynayan çocukların coşkusuna ortak olduklarını dile getirdi.

Batmaz, şunları kaydetti:

"Bu bayramı çocuklara parkla getirdik. Çocukların sokakta oynayacakları oyuncakları getirdik, toplar, ipler, topaçlar, halkalar... O kadar masumlar ki sevinçleri, mutlulukları, coşkuları sizi sonraki adıma taşıyor. Bir daha yapmak istediğinizi hissediyorsunuz.

Sayra ve Çınar'ın yarım kalan hikayelerini başka çocukların yarınlarına dönüştürürken projelerimiz devam edecek. Bir değil iki hikayeden bahsediyoruz, benzer sorunla karşı karşıya buradaki çocuklar. O çocukların nasıl yaralarını sarabilirsek, nerelerinden yara bandı olabilirsek ona bakıyoruz. Ne yapsak az, yetmeyecek."

Parkta oynayan çocuklardan Rabia Uçar, parkı görünce çok mutlu olduğunu belirterek, "Hem duygulandım hem de çok mutlu oldum. Onlara teşekkür ederiz." dedi.

Muhammet Çağrı Çilcan da "Parkı açan kişiye çok teşekkür ederim. Her gün oyunlar oynarım arkadaşlarımla." dedi.

- Belediye Başkanı Kılınç'tan teşekkür

Parkta gönüllüler ve çocuklarla bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da deprem döneminden sonra başlayan yoğun yardımlaşma ve dayanışma duygularının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, Tülin Batmaz'a katkıları için teşekkür etti.

Kılınç, çocukların oyunlarla yaşadıkları acıyı bir nebze de olsa unuttuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İyi ki böyle güzel insanlar var, iyi ki bu güzel insanlarla tanışıyoruz. Çok mutlu olduk. İnsan başkasına yardım ettiği zaman mutlu olur. Muhtemelen bunu yaşıyordur. Başka insanların dertleriyle dertleniyor, teselli buluyordur. Bu çocuklara baktığı zaman kendi çocuklarını görüyordur. İyi ki Tülin Hanım gibi insanlar var."

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