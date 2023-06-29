Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan depremde hayatını kaybeden AK Parti'li Taş'ın ailesine ziyaret

ADIYAMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesine ziyarette bulundu.

Adıyaman'ın merkez ilçesine bağlı Börkenek köyündeki ziyarette konuşan Yılmaz, Yakup Taş'ın yanı sıra depremde hayatını kaybeden tüm aile mensupları için başsağlığı diledi, bir daha benzer felaketlerin yaşanmaması için gerekli olan her şeyi toplum, devlet ve millet olarak yapacaklarını söyledi.

Depremde yıkılan binaların çoğunun, 2000 yılından önce, eski yönetmeliklere göre yapıldığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Son 20 yılda yapılara ilişkin olarak, standartlar konusunda çok önemli yönetmelikler yaptık. TOKİ'nin binalarına bakıyorsunuz, bu 11 ilde 133 binden fazla TOKİ konut yapmış. Bir tekinde bile ölümlü bir hadise, sıkıntı yaşanmadı. İşte bu neden kaynaklanıyor? Zemine dikkat ederseniz, bir de doğru inşaat teknikleri kullanırsanız afet olsa bile en az zararla, en azından cana bir zarar gelmeden atlatabiliyorsunuz. Bu çerçevede yeni yapılan bütün binalarda buna çok dikkat ediliyor. Son 20 yılda buna çok dikkat edildiği gibi depremin açtığı yaralar sarılırken de bu ölçülere çok dikkat ediyoruz."

Depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu hatırlatan Yılmaz, deprem riskini iyi değerlendirerek şehirlerin buna göre kurulması gerektiğini kaydetti.

Yılmaz, kentsel dönüşümün önemine işaret ederek, eski yapıların mutlaka hızlı bir şekilde dönüşmesi gerektiğini ve bu konuda devlet ve milletin el ele hareket etmek durumunda olduğunu anlattı.

Kalıcı konutları, en kısa sürede vatandaşlara teslim etme gayretinde olduklarını dile getiren Yılmaz, Adıyaman'da 33 binden fazla konutun ihalesinin yapıldığını ve bu sayının peyderpey artacağını söyledi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afet bölgesini sürekli ziyaret ettiğini ve ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Taş ailesinin yanı sıra tüm depremzedelerin bayramını tebrik ettiğini, selamlarını ve taziyelerini ilettiğini söyledi.

Merhum Yakup Taş ile TBMM'de yıllarca birlikte çalışma imkanı bulduğunu belirten Yılmaz, "Yakup kardeşimizi kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Kendisine ve ailesinden hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sağlık, şifa ve uzun ömürler diliyorum. Tekrar hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, deprem bölgesinde çalışan ve depremzedelere destek olan tüm kurumlara ve vatandaşlara emekleri dolayısıyla teşekkür etti.

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