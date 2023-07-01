Adıyaman'da serinlemek için çaya giren 2 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, serinlemek için girdiği çayda boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Ayşenur Toprak (15) ve Hasan Kırmızı (11), serinlemek için Cendere Köprüsü altındaki çaya girdi.

Toprak ile Kırmızı'nın aniden gözden kaybolduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bir süre sonra vatandaşlar tarafından bulunarak sudan çıkarılan Toprak ve Kırmızı, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocukların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.