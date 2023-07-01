Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Adıyaman'da depremzedelerle görüştü

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ADIYAMAN (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da konteyner kentteki depremzedelerle görüştü.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Göktaş, Bakanlığa ait Sümerevler Mahallesi'ndeki Ayni Bağış Kabul Deposu'nu inceledi. Buradaki çalışanlarla görüşen Göktaş, yetkililerden de depoyla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Petrol Mahallesi'ndeki K-17 Geçici Konaklama Merkezi'ne geçen Göktaş, Psikososyal Destek Çocuk Alanı'nı inceledi, çocuklarla zaman geçirdi.

Göktaş, merkezde yaşayan afetzedelerle de sohbet ederek taleplerini dinledi.





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