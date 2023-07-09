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        Adıyaman'da güçlendirme çalışması sırasında yıkılan duvarın altında kalan kişi yaralandı

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        Giriş: 09.07.2023 - 12:31
        Adıyaman'da güçlendirme çalışması sırasında yıkılan duvarın altında kalan kişi yaralandı

        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar alan binada yapılan güçlendirme çalışması sırasında çöken duvarın altında kalan kişi yaralandı.

        Yeni Mahalle'deki bir binada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde az hasar alan evinde güçlendirme çalışması yapan Hüseyin Çoban (55), binanın kapı tarafındaki duvarın çökmesi sonucu yaralandı.

        Çoban, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Çoban'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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