Adıyaman merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonunda aranan 2 zanlıdan biri yakalandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman merkezli iki ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aranan 2 şüpheliden biri gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "terör örgütüne erzak ve lojistik destek sağlamak" ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan A.Y. ile Ş.A'nın yakalanması için Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş'ta yakalanan A.Y'nin ikametinde yapılan aramada, dijital materyal ele geçirildi.

Sorgu için Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına getirilen A.Y'nin işlemleri sürüyor.

Jandarma ekipleri, şüpheli Ş.A'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.