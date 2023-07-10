Adıyaman Valisi Varol, kırsaldaki çalışmaları inceledi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valisi Osman Varol, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte kırsal kesimlerde yapılan çalışmaları inceledi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Varol, İl Özel İdaresi'nin kentte yürüttüğü çalışmalar ve kurumun faaliyetleri hakkında yetkililerinden bilgi aldı.

İl Özel İdaresi'nin kırsal kesimlerde yapılan çalışmalarda öncü olduğunu belirten Vali Varol, şunları kaydetti:

"Bundan sonra hep birlikte köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza nitelikli hizmetleri sunmanın ve yapılacak hizmetlerin kalitesini daha da yükseltmenin gayreti içerisinde olacağız. Devletimizin sağladığı imkanlarla aynı gayret ve duyarlılıkla halkımıza en iyi hizmeti götürme anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Ziyarette, Genel Sekreter Sami Işık, genel sekreter yardımcıları ve şube müdürleri de bulundu.