Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adıyaman Valisi Varol, kırsaldaki çalışmaları inceledi

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 18:00
        Adıyaman Valisi Varol, kırsaldaki çalışmaları inceledi

        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valisi Osman Varol, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte kırsal kesimlerde yapılan çalışmaları inceledi.

        Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Varol, İl Özel İdaresi'nin kentte yürüttüğü çalışmalar ve kurumun faaliyetleri hakkında yetkililerinden bilgi aldı.

        İl Özel İdaresi'nin kırsal kesimlerde yapılan çalışmalarda öncü olduğunu belirten Vali Varol, şunları kaydetti:

        "Bundan sonra hep birlikte köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza nitelikli hizmetleri sunmanın ve yapılacak hizmetlerin kalitesini daha da yükseltmenin gayreti içerisinde olacağız. Devletimizin sağladığı imkanlarla aynı gayret ve duyarlılıkla halkımıza en iyi hizmeti götürme anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

        Ziyarette, Genel Sekreter Sami Işık, genel sekreter yardımcıları ve şube müdürleri de bulundu.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da PKK operasyonu: 4 gözaltı
        Adıyaman'da PKK operasyonu: 4 gözaltı
        Depremde yıkılan 'Tokalaşma Sütunu' ziyarete açıldı
        Depremde yıkılan 'Tokalaşma Sütunu' ziyarete açıldı
        Bakan Tunç: Deprem soruşturmalarında 351 kişi tutuklandı
        Bakan Tunç: Deprem soruşturmalarında 351 kişi tutuklandı
        Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Tartıştığı babasının evi ve otomobilini ateşe verdi, tutuklandı
        Tartıştığı babasının evi ve otomobilini ateşe verdi, tutuklandı