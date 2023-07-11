Adıyaman'da hırsız ile ev sahipleri arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir evden hırsızlık yapmak isteyen hırsız ile ev sahipleri arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Merkez Mehmet Akif Mahallesi'nde tadilat yapılan bir evden hırsızlık yapmak isteyen şüpheli Yusuf D. ile durumu fark eden ev sahipleri arasında kavga çıktı.

Olayın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf D, yanında bulunan bıçakla Ahmet Ç, Ramazan Y, ile Faruk F'yi bıçakla yaraladı. Olayda Yusuf D. de darbedilerek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri Yusuf D'yi gözaltına aldı.