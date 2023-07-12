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        Adıyaman'da 6 kişinin yaralandığı iki ailenin arazi kavgasında 3 şüpheli tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 09:01
        Adıyaman'da 6 kişinin yaralandığı iki ailenin arazi kavgasında 3 şüpheli tutuklandı

        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde 6 kişinin yaralandığı arazi anlaşmazlığı kavgasında gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kesmetepe beldesinde önceki gün arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışmaya ilişkin gözaltına alınan 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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