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        Depremlerden etkilenen Adıyaman'da havalimanı 6 ayda 129 bin 125 yolcuya hizmet verdi

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 14:06
        Depremlerden etkilenen Adıyaman'da havalimanı 6 ayda 129 bin 125 yolcuya hizmet verdi

        ADIYAMAN (AA) - Depremlerden etkilenen Adıyaman'da, havalimanı yılın ilk 6 ayında 129 bin 125 yolcuya hizmet verdi.

        Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü 2023 Haziran ayı istatistiklerine göre, Adıyaman Havalimanı iç ve dış hat yolcu trafiği 29 bin 354 oldu.

        Havalimanına iç hat ile dış hatlarda iniş-kalkış yapan uçakların sayısı ise 3 bin 197 olarak kayıt altına alındı.

        Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği de toplamda 1019 ton olarak gerçekleşti.

        Yılın ilk 6 ayında ise 129 bin 125 yolcuya hizmet verildi.

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