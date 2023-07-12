Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Halil İbrahim Ekinci yönetimindeki 46 AEH 514 plakalı otomobil ile Cabir Hamedi idaresindeki 02 MA 1464 plakalı motosiklet Merkez Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile üzerinde bulunan Mustafa Cabir yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.