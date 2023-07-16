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        Depremlerde hayatını kaybeden gazeteciler için Adıyaman'da mevlit okutuldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 18:49
        Depremlerde hayatını kaybeden gazeteciler için Adıyaman'da mevlit okutuldu

        ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden gazeteciler için Adıyaman'da mevlit okutuldu.

        Kentte Atatürk Bulvarı üzerindeki kurulan Medya ve Basın Sitesi'nde depremlerden etkilenen 11 ilde hayatını kaybeden gazeteciler için mevlit okundu.

        Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası yapıldı.

        Mevlidin ardından konuklara helva dağıtıldı.

        Programa, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kentte görev yapan basın mensupları, depremlerde hayatını kaybeden gazetecilerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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