Depremlerde hayatını kaybeden gazeteciler için Adıyaman'da mevlit okutuldu
ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden gazeteciler için Adıyaman'da mevlit okutuldu.
Kentte Atatürk Bulvarı üzerindeki kurulan Medya ve Basın Sitesi'nde depremlerden etkilenen 11 ilde hayatını kaybeden gazeteciler için mevlit okundu.
Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası yapıldı.
Mevlidin ardından konuklara helva dağıtıldı.
Programa, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kentte görev yapan basın mensupları, depremlerde hayatını kaybeden gazetecilerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.