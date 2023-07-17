Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ilçede ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Bu kapsamda ağır hasar aldığı belirlenen ve 1970 yılından bu yana ilçede hizmet veren binanın yıkımı ihale sürecinin ardından yapıldı.

İlçede yıkılan binaların enkazları ise hızlıca kaldırılıyor.