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        Adıyaman'da devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 17:21
        Adıyaman'da devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Ramazan Önal idaresindeki 46 AGP 915 plakalı işçi servisi, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce devrilen araçtan çıkarılan 5 kişi, ambulanslarla Adıyaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Minibüsteki işçilerin, Besni ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalıştıkları öğrenildi.

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