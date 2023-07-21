Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adıyaman'da "Sevgi ve Sağlık Tırı"nda depremzede çocukların göz taraması yapılıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:44
        Adıyaman'da "Sevgi ve Sağlık Tırı"nda depremzede çocukların göz taraması yapılıyor

        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da konteyner kentlerde kalan çocuklara göz muayenesi yapılıyor.

        Muş Valiliği, Muş Belediyesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Türk Kızılay Muş Şubesi tarafından oluşturulan tırda, konteyner kentlerde 7-13 yaş aralığındaki çocuklar göz taramasından geçiriliyor.

        Sevgi ve Sağlık Tırı Proje Koordinatörü Aykut Çağlı, "Önlenebilir Körlük İle Aydınlık Bir Yaşam Projesi" kapsamında deprem bölgelerini ziyaret ederek buradaki 7-13 yaş aralığındaki çocukları göz taramasından geçirdiklerini söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede çalışmaya başladıklarını aktaran Çağlı, "Alanında uzman doktorlar, uzman optisyenler Kızılay teşkilatlarıyla birlikte deprem bölgesindeki çocuklarımızın göz taramalarını yapıp denenmiş geçici çözümler yerine kalıcı çözümler bulmayı hedefliyoruz. Adıyaman'da iki gün geçireceğiz. Şu ana kadar toplam 2 bin çocuğun göz taramasını gerçekleştirdik. Tespit ettiğimiz çocukları ilgili sağlık kuruluşlarına sevk ediyoruz ve hasta takibini gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Çağlı, Sevgi ve Sağlık Tırı’nın deprem bölgelerinde tarama ve hasta takibini yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Paraşütün ipi kopunca otelin bahçesine düştüler!
        Paraşütün ipi kopunca otelin bahçesine düştüler!
        Kaya gibi stoper!
        Kaya gibi stoper!
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Karısını öldürdü, cinayetten suçsuz bulundu
        Karısını öldürdü, cinayetten suçsuz bulundu
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da kanal çalışmaları sırasında kaya mezar bulundu
        Adıyaman'da kanal çalışmaları sırasında kaya mezar bulundu
        Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatı kotasını arttırması ihracat rakamlarına olumlu yansıyacak
        Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatı kotasını arttırması ihracat rakamlarına olumlu yansıyacak
        Adıyaman'dan kutsal topraklara giden ilk hacı kafilesi kente döndü
        Adıyaman'dan kutsal topraklara giden ilk hacı kafilesi kente döndü
        Adıyaman Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Adıyaman Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Adıyaman'da servis minibüsü şarampole devrildi; 7 yaralı
        Adıyaman'da servis minibüsü şarampole devrildi; 7 yaralı
        Adıyaman'da uyuşturucu ve aranan zanlılara yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu ve aranan zanlılara yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı