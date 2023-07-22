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        Depremzede atlet kızların milli forma gayreti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 11:09
        Depremzede atlet kızların milli forma gayreti

        ADIYAMAN (AA) - EŞBER AYAYDIN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, zor şartlar altında hazırlandıkları TOHM Olimpik Deneme Yarışması'nda yürüyüş kategorilerinde Türkiye birincisi 14 yaşındaki İkra Sena Kılınç ile aynı yarışta üçüncü olan 13 yaşındaki Kübra Dalmış, milli forma hayaliyle çalışmalarını sürdürüyorlar.

        Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici ve antrenör olarak görev yapan Elmas Akıncı, 2 yıl önce okullara yaptığı ziyaret sırasında İkra Sena ve Kübra ile tanıştı. Onların spora ilgisini fark eden antrenör Akıncı, kızların isteğiyle antrenmanlara başladı.

        Katıldıkları çeşitli yarışmalarda derece elde eden sporculardan İkra Sena Kılınç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden bir gün önce Bursa'da katıldığı Turkcell Türkiye Yürüyüş Yarışması'nda 16 yaş altı kategorisinde, Kübra Dalmış ise 14 yaş altı kategorisinde birinci oldu.

        Depremden etkilenen memleketlerine döndükten sonra antrenmanlarına bir süre ara veren şampiyonlar, antrenörleri Elmas Akıncı'nın eşliğinde kimi zaman köyde kimi zaman ise o dönem çadır kente dönüştürülen atletizm sahasında çalışmalarını sürdürdü.

        İzmir'de 15-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen TOHM Olimpik Deneme Yarışması'na katılan genç sporculardan İkra Sena Kılınç 16 yaş altında Türkiye birincisi, Kübra Dalmış ise 14 yaş altı kategorisinde üçüncü oldu.

        Yarışmalar için antrenmanlarını sürdüren genç sporcular, milli takıma girerek Türkiye'ye altın madalyayı kazandırmayı hedefliyor.

        - Antremanların bir kısmı köyde yapıldı

        Antrenör Elmas Akıncı, AA muhabirine, sporcularının çok yetenekli olduğunu ve girdikleri müsabakalardan derecelerle döndüklerini anlattı.

        Depremin sporcularını da olumsuz etkilediğini belirten Akıncı, "Çalışma ortamımızda çadırlar olduğu için yeterli şekilde çalışamadık. Çocuklar evleri hasarlı olduğu için köy evlerinde kalıyorlardı. Bazen oraya gidip köyde antrenman yaptık. Bazen de çadır kentin kurulduğu atletizm pistinde çadırlar arasında antrenmanlarımıza devam ettik." diye konuştu.

        İkra Sena Kılınç da yarışlarda şu ana kadar 3 Türkiye birinciliğinin bulunduğunu, depremlerde evlerinin ağır hasar alması nedeniyle köye gittiklerini ve antrenmanlarını burada sürdürdüğünü anlattı. Kılınç, "Pistimiz çadır kent olduğu için buranın aşağısında kros yaptık sonra köye gittik orada antrenman yaptık. Gelecek yarışlarda birinci olarak milli takıma girmek istiyorum." dedi.

        Kübra Dalmış ise antrenörleri tanıştıktan sonra spora olan ilgisinin daha fazla arttığını belirterek, "Hocam benim yürüyüş branşında daha iyi olduğumu söyledi. Üç Türkiye birinciliğim, bir tane de üçüncülüğüm var. Önümüzdeki yarışlarda da derece yaparak milli takıma girmek istiyorum." diye konuştu.

        Sporculara çeşitli hediyeler veren Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı da sporcuların derece elde etmesinin kendisini çok sevindirdiğini belirterek, "Halk eğitimi bünyesindeki bu tür faaliyetler hem ebeveynlerin hem de çocukların mutlu olmalarını sağlıyor, bu çok güzel bir şey. Sonuna kadar bu tür çalışmaların yanındayız, destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

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