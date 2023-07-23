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        Adıyaman'da Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 22:20
        Adıyaman'da Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu

        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde Fırat Nehri'ne giren genç hayatını kaybetti.

        Kızılin köyü mevkisinden geçen Fırat Nehri kıyısında piknik yapan Suriye uyruklu Cemal Allov (18), serinlemek için suya girdi.

        Bir süre sonra Cemal Allov'un gözden kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Allov'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

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