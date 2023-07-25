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        Adıyaman İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 16:21
        Adıyaman İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Osman Varol başkanlığındaki toplandı Valilik Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Varol, toplantıda, 2023 yılı 2. dönem itibarıyla, kentte merkezi ve yerel yönetim olmak üzere 27 kamu kurum ve kuruluşunca 297 proje uygulandığını söyledi.

        Kentteki projelerin toplam tutarının 45 milyar 800 milyon lira olduğunu ifade eden Varol, şunları şöyle devam etti:

        "2023 yılı ödeneği 5.4 milyar lira olup, 2023 yılı 2. dönem itibarıyla 1.9 milyar lira harcama yapılmış ve yüzde 35,44'lük nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Proje toplam tutarı 44.1 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda 9.8 milyar lira harcanmıştır. 2023 yılında ise yaklaşık 4 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, 2023 yılı 2.dönem itibarıyla bu ödeneğin 1.7 milyar lirası harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme oranı yüzde 43,43'tür."

        Belediye programlarına değinen Varol, "Belediyelerimizin ise programlarında bulunan 57 işin toplam proje bedeli 1.7 milyar liradır. Bu işler için 2023 yılında 1.3 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve 2. dönem itibarıyla 144.8 milyon lira harcama yapılarak yüzde 10.9'luk nakdi gerçekleşme oranına ulaşılmıştır. 2023 yılının 2. dönemi itibarıyla yapılan çalışmalar sonucunda toplam 297 projenin 19 tanesi bitirilmiş, 151 proje devam etmekte, 119 proje ihale ve sözleşme aşamasında olup 8 proje tasfiye edilmiştir." dedi.

        Kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda yatırımcı kuruluşlar yatırım ve yeni projelerle ilgili bilgi verdi.

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