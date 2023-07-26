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        Adıyaman'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 22:10
        Adıyaman'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Siteler Mahallesi'nde iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu tabancayla Abdullah Doğmuş'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

        112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Doğmuş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Doğmuş'un cesedi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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