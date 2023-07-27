Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        GÜNCELLEME - Terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok'un yeğeni tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 14:51
        GÜNCELLEME - Terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok'un yeğeni tutuklandı

        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman merkezli düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok'un yeğeni Hüseyin Ok tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman merkezli operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler, haklarında Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride arama kaydı olan terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok ile Arzu Ok gibi birçok örgüt mensubu ve Kandil bölgesiyle irtibatlı olduğu, örgüt ile şehir yapılanması arasındaki bağı sağladığı değerlendirilen Hüseyin Ok'u Diyarbakır'da gözaltına alarak Adıyaman'a getirdi.

        Sabri Ok'un yeğeni, Arzu Ok'un da kuzeni olan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı Hüseyin Ok, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Ekiplerin 27 Ocak'ta düzenlendiği operasyonda yakalanan PKK elebaşlarından Sabri Ok'un kardeşi Mehmet Ok tutuklanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Dere bu hale geldi! OSB'ye ceza, 3 fabrikaya kapama
        Dere bu hale geldi! OSB'ye ceza, 3 fabrikaya kapama
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor

        Benzer Haberler

        Terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok'un yeğeni gözaltına alındı
        Terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok'un yeğeni gözaltına alındı
        Adıyaman'da balkondan düşen çocuk yaralandı
        Adıyaman'da balkondan düşen çocuk yaralandı
        Adıyaman'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
        Adıyaman'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
        Adıyaman'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Adıyaman'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Adıyaman'da görev yapan adliye personeline takdir belgesi verildi
        Adıyaman'da görev yapan adliye personeline takdir belgesi verildi
        Adıyaman İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Adıyaman İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı