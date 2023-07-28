Adıyaman'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Belediyesi'nce Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Aşure günü dolayısıyla cuma namazı sonrası Balıkesir Çarşısı önünde kurulan stantta vatandaşlara, Adıyaman Valisi Osman Varol ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç tarafından aşure ikram edildi.

Vali Varol gazetecilere yaptığı açıklamada Muharrem Ayı'nın öneminden bahsetti.

Varol şöyle konuştu:

"Öncelikle depremin acısını bir taraftan unutmaya çalışırken bir taraftan yaralarımızı sarmaya çalışırken bir taraftan da inancımızın ve geleneklerimizi de yerine getirmeye devam ediyoruz. Bugün burada Balıkesir Çarşısı'nın esnaflarıyla birlikte cuma namazını kıldıktan sonra aşure etkinliği gerçekleştirerek, vatandaşlarımıza aşure dağıtıyoruz. Allah kabul etsin."

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise Muharrem Ayı dolayısıyla belediye olarak 4 bin vatandaşa aşure ikram ettiklerini söyledi.