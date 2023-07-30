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        Adıyaman'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 11:30
        Adıyaman'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Konteyner Kent 8 alanında kurulan stantta vatandaşlar Adıyaman Valisi Osman Varol tarafından aşure dağıtıldı.

        Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Parti İl Başkanlığı heyeti, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve vatandaşlar katıldı.

        Daha sonra Vali Varol, konteynerde kalan vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını dinledi.

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