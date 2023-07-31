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        Adıyaman'da depremzede yetiştiricilerin telef olan hayvanlarının yerine bedelsiz hayvan dağıtılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 17:03
        Adıyaman'da depremzede yetiştiricilerin telef olan hayvanlarının yerine bedelsiz hayvan dağıtılıyor

        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayvanları telef olan yetiştiricilere bedelsiz hayvan dağıtımı yapılıyor.

        Kahta ilçesinde depremlerde küçükbaş hayvanları telef olan 8 üreticiye bedelsiz 124 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

        Dağıtım faaliyetini yerinde takip eden Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım, "Hayvanları telef olan üreticilerimizin tespiti yapıldı. Bakanlığımızca ilçemize gönderilen 120 dişi, 4 de erkek olmak üzere toplam 124 keçinin dağıtımını yaptık." dedi.

        Küçükbaş hayvanları teslim alan üreticiler ise yetkililere teşekkür etti.

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