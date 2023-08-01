Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adıyaman'da büyükbaş hayvanlar yağmurlama ve fan sistemiyle serinletiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:41
        Adıyaman'da büyükbaş hayvanlar yağmurlama ve fan sistemiyle serinletiliyor

        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 40 derecenin üzerine çıkan sıcaktan bunalan büyükbaş hayvanlar, yağmurlama ve kurulan fan sistemleriyle serinletiliyor.

        Merkeze bağlı Hasankendi köyü yakınlarında 53 dönüm üzerine kurulu bir çiftlikte bulunan 650 büyükbaş hayvan, sıcağın etkisinden yağmurlama ve fan sistemiyle korunuyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Sinan Bulut, AA muhabirine, kentte havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarda sıcaklıktan dolayı stres yaşandığını dile getirdi.

        Stresten kaynaklı süt veriminin de düştüğüne işaret eden Bulut, şöyle devam etti:

        "Sıcaklıklara bağlı olarak hayvanlarda stres başlamakta ve süt verimi düşüyor ve su ihtiyacı artıyor. Bazı çiftliklerde sıcaklığın önüne geçilmesi için yağmurlama ve fanlar kullanılıyor. Soğutma ve duşlama tarzında sıcaklığı düşürülmesi için bazı yöntemler kullanılmaktadır. Bu dönemde bol su vermeleri gerekmektedir. Hayvanlarımızı gölgelik alanda bulundurmaya özen gösterelim. Ortalama sıcaklığın ise 10 ila 18 derecede olması önem arz etmektedir. Bu ısının üzerine çıktığımızda hayvanlarda stres artmaktadır."

        Çiftlik sorumlusu veteriner hekim Rıza Önder, hayvanların sıcaklık stresi yaşamaması için yağmurlama sistemi kullandıklarını ve fanlar yardımıyla da sıcaklığın düşmesini sağladıklarını söyledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Vatandaşın alımları rekor kırdı Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı Merkez 102 ton altın sattı
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Gişelere bereket yağdı
        Gişelere bereket yağdı
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Rekortmen Safa Önal'a saygı töreni
        Rekortmen Safa Önal'a saygı töreni
        Maksimum sıcaklık 1.7 derece arttı
        Maksimum sıcaklık 1.7 derece arttı
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        Ramos bombası!
        Ramos bombası!
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da depremzede yetiştiricilerin telef olan hayvanlarının yerine bed...
        Adıyaman'da depremzede yetiştiricilerin telef olan hayvanlarının yerine bed...
        Adıyaman'da çaya giren genç boğuldu
        Adıyaman'da çaya giren genç boğuldu
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Adıyaman'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Adıyaman'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Adıyaman'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Çelikhan'da yapımı tamamlanan 534 konteynerde yaşam başladı
        Çelikhan'da yapımı tamamlanan 534 konteynerde yaşam başladı