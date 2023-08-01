Adıyaman'da büyükbaş hayvanlar yağmurlama ve fan sistemiyle serinletiliyor

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 40 derecenin üzerine çıkan sıcaktan bunalan büyükbaş hayvanlar, yağmurlama ve kurulan fan sistemleriyle serinletiliyor.

Merkeze bağlı Hasankendi köyü yakınlarında 53 dönüm üzerine kurulu bir çiftlikte bulunan 650 büyükbaş hayvan, sıcağın etkisinden yağmurlama ve fan sistemiyle korunuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Sinan Bulut, AA muhabirine, kentte havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarda sıcaklıktan dolayı stres yaşandığını dile getirdi.

Stresten kaynaklı süt veriminin de düştüğüne işaret eden Bulut, şöyle devam etti:

"Sıcaklıklara bağlı olarak hayvanlarda stres başlamakta ve süt verimi düşüyor ve su ihtiyacı artıyor. Bazı çiftliklerde sıcaklığın önüne geçilmesi için yağmurlama ve fanlar kullanılıyor. Soğutma ve duşlama tarzında sıcaklığı düşürülmesi için bazı yöntemler kullanılmaktadır. Bu dönemde bol su vermeleri gerekmektedir. Hayvanlarımızı gölgelik alanda bulundurmaya özen gösterelim. Ortalama sıcaklığın ise 10 ila 18 derecede olması önem arz etmektedir. Bu ısının üzerine çıktığımızda hayvanlarda stres artmaktadır."

Çiftlik sorumlusu veteriner hekim Rıza Önder, hayvanların sıcaklık stresi yaşamaması için yağmurlama sistemi kullandıklarını ve fanlar yardımıyla da sıcaklığın düşmesini sağladıklarını söyledi.