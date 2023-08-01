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        Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç mahalle muhtarlarını ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 16:49
        Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç mahalle muhtarlarını ziyaret etti

        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılınç, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da kentin hızla ayağa kalkması amacıyla toplumun her kesimiyle bir araya geliyor.

        Bu kapsamda Başkan Kılınç, Alitaşı, Sümerevler, Sıratut, Musalla, Karapınar mahalleleri muhtarları ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek onların talep ve sorunlarını dinledi.

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