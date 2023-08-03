UNDP'den Adıyaman'a deprem desteği

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'a Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında minibüs, çöp süpürme aracı ve çöp konteynerleri desteği verildi.

Kente gelen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada eğitim gören özel öğrencileriyle görüşen Vinton, öğrencilerin kullanılması için alınan minibüsü törenle teslim etti.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, AA muhabirine, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde istihdama katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Vinton, Adıyaman’ın depremden en çok erkilenen illerin başında geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizde yerel ihtiyaçları değerlendirerek böyle bir aracı aldık çünkü, deprem sırasında yaşlı ve engelli bakım evleri de çok zarar gördü. Bu mobil bir araçla bir nebze olsa da onlara kolaylık sağlamak için çabalıyoruz. Bunun yanında yine Adıyaman Belediyesi'ne hem çöp konteynerleri, çöp süpürme aracı veriyoruz ayrıca engelli merkezi de yapılıyor. Aynı zamanda 700 bin dolarlık küçük işletmeler için mikro bir hibe programı başlatıyoruz. Şimdilik elimizden bu katkılar geliyor ama Adıyaman'ımıza ve diğer deprem illerimize yardım etmeye gayret edeceğiz. Bugün burada olmaktan memnunuz."

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise UNDP yetkililerine kendilerine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

Heyet daha sonra Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu'nu ziyaret etti.