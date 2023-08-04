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        Adıyaman'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:21
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        Adıyaman'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
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        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Turgut Reis Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

        Kavgada darp sonucu yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

        Polis, kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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