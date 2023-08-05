Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        GÜNCELLEME - Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da Karadağ mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Karadağ kırsalında orman yangınını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye, Adıyaman Orman Bölge Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesine bağlı arazöz, itfaiye aracı ve su tankı sevk edildi.

        Güvenlik güçleri ve özel sektörde çalışan ekiplerin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı.

        Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, yangına tüm birimlerin ortak hareketle müdahale ettiğini belirterek, şunları anlattı:

        "Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, güvenlik güçleri ve özel sektörden tüm ekiplerimizle müdahale edildi. Yangın şu an için kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapılıyor. Bölgede kayalık bir alanda soğutma çalışmasına destek vermesi için bir helikopter istedik. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 96 yüzme alanından örnek aldı! İşte sonuç!
        Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 96 yüzme alanından örnek aldı! İşte sonuç!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        New York'ta arbede
        New York'ta arbede
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        DOSYA HABER - Adıyaman'da esnaf için 36 noktada 700 konteyner kuruldu
        DOSYA HABER - Adıyaman'da esnaf için 36 noktada 700 konteyner kuruldu
        Adıyaman'da pide fırınında çıkan yangınında hasar oluştu
        Adıyaman'da pide fırınında çıkan yangınında hasar oluştu
        Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        GÜNCELLEME - Adıyaman'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kiş...
        GÜNCELLEME - Adıyaman'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kiş...
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı