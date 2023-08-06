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        Adıyaman'da kurtların saldırdığı ağıldaki 26 küçükbaş hayvan telef odu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 18:22
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        Adıyaman'da kurtların saldırdığı ağıldaki 26 küçükbaş hayvan telef odu
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        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 26 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kargalı köyündeki besici Kenan Erbey'e ait, küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla kurtlar girdi.

        Kurtlar ağıldaki 26 küçükbaş hayvanı telef etti.

        Ağıldaki durumu fark eden Erbey, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine bildirdi.

        Telef olan küçükbaş havyanlar, tutanağın tutulmasının ardından ekiplerin gözetiminde köy dışında belirlenen alana gömüldü.

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