Adıyaman Emniyet Müdürü Ergüder için veda programı düzenlendi
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'dan Düzce'ye il emniyet müdürü olarak atanan İbrahim Ergüder için veda programı düzenlendi.
Polis evinde düzenlenen programda Ergüder ve eşi Şule Ergüder, emniyet personeliyle vedalaştı.
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Faruk Ufuk Solmaz'ın, Ergüder'e plaket verdiği programda hatıra fotoğrafı da çekildi.
Programa emniyet personeli ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.
Daha sonra Müdür Ergüder, polis telsizinden, çalışma arkadaşlarına veda ederek kentten ayrıldı.