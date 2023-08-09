HÜDA PAR Genel Başkanı, eski genel başkan yardımcısı Yavuz'un kabrini ziyaret etti
ADIYAMAN (AA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin 4 yıl önce vefat eden genel başkan yardımcılarından Mehmet Yavuz'un Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki kabrini ölüm yıl dönümünde ziyaret etti.
Yapıcıoğlu, HÜDA PAR İl Başkanı Mustafa Yetiş, İlçe Başkanı İrfan Demiral ve partililerle 9 Ağustos 2019'da hayatını kaybeden Yavuz'un Yeni Mahalle'de yer alan Hz. Yusuf Mezarlığı'ndaki kabrine gitti.
Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Yapıcıoğlu, merhumun hayatından kesitler anlatarak herkesten ona hakkını helal etmesini istedi, dua etti ve Yavuz'a Allah'tan rahmet diledi.
Anma programına Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, AK Parti İlçe Başkanı Osman Çetinkaya, partililer, Yavuz'un ailesi ve arkadaşları katıldı.