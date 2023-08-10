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        Adıyaman Valisi Osman Varol'dan hastane ziyareti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 08:41
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        Adıyaman Valisi Osman Varol'dan hastane ziyareti
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        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valisi Osman Varol, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Varol, kurum ziyaretleri kapsamında hastaneyi ziyaret ederek, yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Varol, brifing sonrası polikliniklerde ve acil servis gözlem odalarında yatan hastaları ziyaret etti, çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıttı.

        Ziyarette Vali Varol'u, Vali Yardımcısı Harun Kazez, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik ve hastane yöneticileri karşıladı.

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