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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 13:13
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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu
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        ADIYAMAN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da ziyaretler yaptı.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Şimşek, Adıyaman Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Osman Varol ile bir süre makamında görüştü.

        Daha sonra Adıyaman Belediyesi'ne geçen Şimşek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan kentteki çalışmalara ilişkin brifing aldı.

        Şimşek, ardından gittiği AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

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