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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Adıyaman'da konteyner kenti ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 15:18
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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Adıyaman'da konteyner kenti ziyaret etti
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        ADIYAMAN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, konteyner kentte depremzedelerle bir araya geldi.

        Bakan Şimşek, İpekli-2 Otogar K-6 Geçici Konaklama Merkezi'ni gezdi, burada görüştüğü depremzedelerin taleplerini dinledi.

        Şimşek, merkezdeki çadırda kurulan kütüphanede de çocuklarla sohbet etti.

        Daha sonra Örenli bölgesinde yapımı süren kalıcı konutlardaki örnek daireyi inceleyen Şimşek, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Bakan Şimşek, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde iş insanları ve sektör temsilcileriyle basına kapalı toplantı yaptı.

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