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        Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 19:35
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        Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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        ADIYAMAN (AA) - Besni'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Mitat Şahin idaresindeki 06 MKT 27 plakalı traktör, Pınarbaşı Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan ve ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        Cenaze hastane morguna kaldırıldı.

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