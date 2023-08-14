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        Tarım ve Orman Bakanlığı, depremzede besicilere TİGEM'in üst düzey hayvanlarını dağıtıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 17:12
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, depremzede besicilere TİGEM'in üst düzey hayvanlarını dağıtıyor
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        ADIYAMAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahnramanmaraş merkezli depremlerde hayvanları telef olan üreticilere, "Hayvancılığı daha fazla geliştirmek, tarımsal üretimde önemli olan Adıyaman başta olmak üzere bütün deprem illerimizde bu teslimatları TİGEM'in verim ve kalitede üst düzey olan hayvanlarıyla yapıyoruz." dedi.

        Adıyaman Canlı Hayvan Pazarı'nı gezen Yumaklı, besicilerle görüşerek, depremde hayvanları telef olan depremzedelere hayvanlarını teslim etti.

        Yumaklı, burada gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremde hayvanları telef olan besicilerin zararlarının karşılanması için verdiği talimatın ardından dağıtımlara başladıklarını hatırlattı.

        Büyük ve küçükbaş, arılı kovan ile kanatlı hayvanların teslimatını hızlı şekilde sürdürdüklerini ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Toplamda 43 bin 573 küçükbaş hayvanın telefi vardı. Bunun 24 bin 314'ü sahiplerine teslim edildi ve ay sonuna kadar bunların tamamı üreticilerimize teslim edilecek. Büyükbaş havyan teslimatları da tedarikleri tamamlandı ve en kısa zamanda üreticilerimize teslim edilmeye başlanacak. Burada üreticilerimize hayvanlarımızı verirken aynı zamanda geçmişte elindeki hayvanlarını türü ve cinsine bakmaksızın TİGEM'in hem verim hem de kalite açısından üst düzey hayvanlarını getirip onlara vermek istedik. Hayvancılığı daha fazla geliştirmek, tarımsal üretimde önemli olan Adıyaman başta olmak üzere bütün deprem illerimizde bu teslimatları TİGEM'in verim ve kalitede üst düzey olan hayvanlarıyla yapıyoruz. Çok şükür bu dağıtımlara devam ediyoruz."

        Yumaklı, deprem bölgesinde telefatı olan 26 bin civarındaki arılı kovanın bu ay itibarıyla teslim edileceğini ve kanatlı hayvan konusunda ise hazırlıkların tamamlandığını sözlerine ekledi.

        Daha sonra Bakan Yumaklı, kentteki temasları kapsamında merkeze bağlı Alitaşı Mahallesi'nde besicilikle uğraşan ve depremde telef olan 45 küçükbaş hayvanı karşılanan Korkut ailesini, Adıyaman Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.

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